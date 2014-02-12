Схиляю голову перед солдатами, що стоять на сторожі правопорядку – афганець

Ветеран внутрішніх військ, учасник бойових дій в Афганістані, заступник голови Ради Асоціації ветеранів внутрішніх військ Георгій Даценко, як і інші ветерани ВВ, пильно слідкує за подіями, що відбуваються в державі.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Очевидець збройних конфліктів на територіях інших держав закликає громадськість до мирного врегулювання ситуації.

«Члени Асоціації ветеранів внутрішніх військ схиляють голови перед мужністю військовослужбовців, які закрили собою мирне населення від агресивно налаштованих громадян, не допустили провокацій. Честь і шана тим, хто з перших днів мітингів несе службу з охорони громадського порядку в столиці. Ці військовослужбовці, ризикуючи своїм життям, не допустили розвитку конфліктів, аби кожен громадянин почувався в безпеці», – наголосив Даценко.