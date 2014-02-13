Штефан Фюле відвідав центральний госпіталь МВС України.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, європейський комісар з питань розширення і європейської політики добросусідства закликав українських політиків пам’ятати, які наслідки можуть мати їхні рішення, а також нагадав про те, що по обидва боки барикад у Києві знаходяться люди.

Відвідування лікувальних закладів уперше стало частиною програми його візиту. Штефан Фюле ознайомився з умовами лікування українських правоохоронців, які постраждали під час масових заворушень на вулиці Грушевського у столиці.

Як зазначається у повідомленні, представники МВС України продемонстрували єврокомісарові відеокадри, на яких зафіксовані наслідки протиправних діянь учасників масових заворушень. Він також мав змогу поспілкуватися з кількома правоохоронцями, які наразі проходять курс лікування у центральному госпіталі МВС.

За словами Штефана Фюле, для нього в цей момент не важливо, на якій зі сторін барикад були потерпілі, адже це – люди, які отримали поранення. Він також зазначив, що хотів висловити їм звичайну людську солідарність і подякувати лікарям за їхню професійну роботу.

– Я хотів би звернутися до політиків: коли вони будуть проробляти питання сьогодення та завтрашнього дня України, щоб вони мали на увазі, що деякі їхні рішення мають ось такі наслідки, – наголосив Європейський комісар з питань розширення і європейської політики добросусідства.