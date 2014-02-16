У Севастополі двоє зловмисників вкрали 85 холодильників

У Севастополі міліція розкрила крадіжку 85 холодильників з фірми, що здає в оренду холодильне обладнання.

Як повідомили УНІАН у Секторі зв`язків з громадськістю УМВС України у м. Севастополі, із заявою до Гагарінського райвідділу міліції звернулося керівництво підприємства, наголосивши при цьому, що крадіжка такої кількості холодильного обладнання поставить під загрозу сам факт існування підприємства, а 30 чоловік залишаться без роботи. Крадіжку керівництво фірми виявило під час інвентаризації. Сума збитків - близько 340 тис. грн.

Зловмисниками виявилися двоє робітників фірми - 25-річний севастополець і 27-річний житель Дніпропетровської області. Один з них працював водієм рефрижератора, на якому вночі вивозилися холодильники. Збували зловмисники крадене у Дніпропетровській області, Севастополі та Ялті за 1 тис. грн, тоді як реальна вартість холодильника - близько 5 тис. грн.

Відносно зловмисників розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Ведеться досудове розслідування.