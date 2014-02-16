У Львові група молоді зірвала концерт гурту «Тінь сонця» - міліція

У Львові група молоді зірвала концерт українського гурту «Тінь сонця».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 15 лютого до Франківського райвідділу міліції Львова надійшла заява від 25-річного приватного підприємця про те, що о 21.15 невідомі особи увірвалися у палац спорту «Україна», намагалися прорватися на сцену, внаслідок чого було зірвано виступ фолк-метал-гурту «Тінь сонця», на якому були присутні близько 400 глядачів. Музикантам хулігани завдали легких тілесних ушкоджень.

До Франківського райвідділу міліції для з‘ясування обставин було доставлено п’ятьох правопорушників, з яких четверо виявилися неповнолітніми. Усі вони – жителі Львова.

Працівники міліції у палаці спорту виявили піротехнічну гранату, пневматичний пістолет і пневматичний револьвер, а також 2 мисливських ножі, газовий балончик, камуфляжну маску та два посвідчення активістів «Правого сектора».

Інформацію про інцидент внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

За інформацією глядачів, концерт зірвала група у складі близько 15 молодиків у масках на обличчях.

Після затримання міліцією кількох зловмисників інші юнаки намагалися увірватися до Франківського райвідділу міліції. Частина з них перебувала у нетверезому стані. Ситуацію вдалося залагодити начальнику Львівського міського управління міліції Сергію Зюбаненку, який прибув до райвідділу для з‘ясування всіх обставин.

Як стверджують глядачі концерту, деякі нападники, хоч і мали символіку «Правого сектора», проте «здійснили провокацію, навмисне вигукуючи, що вони - «Правий сектор», демонструючи посвідчення і шеврони «Правого сектора», щоб скомпрометувати «Правий сектор», а насправді поводилися, як «тітушки», і членам осередку «Правого сектора» у Львові вони не відомі».