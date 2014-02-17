На Луганщині УБОЗ затримав кримінального авторитета, у якого вилучив арсенал зброї та наркотики

Співробітники управління з боротьби із організованою злочинністю в Луганській області вилучили у місцевого кримінального авторитету, який перебував на умовно-достроковому звільненні, арсенал зброї та велику кількість небезпечних наркотичних речовин.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків із громадськістю ГУ МВС України в Луганській області.

Так, 5 лютого під час проведення санкціонованих обшуків в автомобілі «Лексус» виявлено і вилучено пістолети «Зораки», «ЕРМА» і 17 патронів, а в квартирі – пістолет «ТТ» калібром 7,62 мм і 15 патронів до нього. Крім вогнепальної зброї і боєприпасів, вилучені особливо небезпечні психотропні та наркотичні речовини: метамфетамін, МДМА, метадон, марихуана і смола канабісу.

За словами начальника управління з боротьби із організованою злочинністю в Луганській області, підполковника міліції Ярослава Хотнянського, згідно з висновком експертизи, вся вилучена зброя є вогнепальною.

«До конструкції пістолетів «Зораки» і «ЕРМА» внесено конструктивні зміни: у каналі стволу першого пістолета відсутня штатна заглушка (викручена), а до другого вставлено саморобний ствол, заглушено газовідвідний отвір у стволі. Пістолет «ТТ» первісно є вогнепальним і особливо «популярний» серед професійних кілерів», - зазначив Хотнянський.

Як відзначають правоохоронці, минулого року під час проведення санкціонованого обшуку в будинку затриманого вже вилучали вогнепальну зброю, за що його було засуджено до 4 років позбавлення волі з відстроченням вироку на 1 рік.

«Проте, перебуваючи на умовно-достроковому звільненні, він знову порушив чинне законодавство. Як заявив сам кримінальний авторитет, пістолети йому потрібні, щоб «захищатися від таких як він сам», - повідомив начальник УБОЗ.

До проведення обшуків, крім співробітників ОБОЗ, було залучено й бійців спецпідрозділу «Сокіл».

За даними фактами слідчим відділом Краснолуцького МВ ГУМВС України в Луганській області відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилка наркотичних засобів без мети збуту) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими запасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

8 лютого кримінальному авторитету обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю.

Проводиться досудове розслідування.