У центрі Одеси ліквідовано торгову точку з продажу заборонених в Україні курильних сумішей.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, інформація про те, що в одному з будинків по вулиці Княжій невідомі збувають курильні суміші, надійшла від активістів громадського формування «Нічний дозор».

«За їх словами, небайдужі громадяни, які живуть по сусідству, повідомили їм, що постійно спостерігають, як молодь різного віку стоять у черзі за зіллям. За отриманими даними правоохоронці розпочали кримінальне провадження і отримали санкцію на проведення в приміщенні обшуку», - розповіли у відділі.

Як виявилося, торгова точка розташовувалася в підвалі житлового будинку, вхід до якого було обладнано металевими дверима, які зачинялися зсередини. За даними міліції, продаж курильних сумішей здійснювалася за допомогою віконця у дверях, куди клієнт клав гроші і отримував оплачену дозу.

Правоохоронцям двері не відкривали, а спроби поспілкуватися з людьми в підвалі не мали успіху.

«Прохід до приміщення було забезпечено завдяки допомозі співробітників ДСНС, які, використовуючи монтажні пристрої, відкрили двері. У підвалі перебували двоє жителів Одеської області віком 38 та 25 років», - повідомили у відділі.

Під час обшуку в одній з кімнат було виявлено схованку, замасковану під стіну, в якій було знайдено понад 700 поліетиленових пакетиків з речовиною рослинного походження зеленого кольору. Усього у зловмисників вилучено 738 дозованих упаковок з аналогічним наповненням і більш як 12 тис. грн, отриманих від продажу сумішей.

Після обшуку обидва чоловіки були затримані.

Встановлено, що кожний пакетик містив до 0,29 граму курильної суміші і коштував 50 грн. За добу торговці збували 300-400 доз.

Експертиза виявила, що у вилучених згортках міститься особливо небезпечна психотропна речовина «АМ-2201», обіг якої на території України заборонений.

За даним фактом слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України - передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Затриманим повідомлено про підозру. Приморським районним судом Одеси минулого тижня їм обрано запобіжний захід - утримання під вартою.

Зараз оперативниками встановлюються особи, причетні до організації даного бізнесу, для притягнення їх до відповідальності. Досудове розслідування триває.