В Будинку офіцерів троє загиблих мітингувальників, ще 7 - при смерті – Оробець

У Будинку офіцерів у Києві троє загиблих мітингувальників, ще 7 - при смерті. Про це на своїй сторінці у Twitter написала народний депутат України Леся Оробець.

«Три трупа в будинку офіцерів. Наших. Ще 7 при смерті. Швидкі не пускають!!!!», - пише депутат.

Про трьох загиблих розповіла також Ольга Богомолець в коментарі Радіо «Свобода».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в урядовому кварталі в Києві поновилися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. Мітингувальники кидають каміння в правоохоронців, ті застосовують травматичні рушниці, світло-шумові гранати та сльозогінний газ. Снайпери стріляють в учасників протестів з дахів будинків. Повідомляється про десятки поранених з обох боків. У Києві помічено сотні «тітушок» із залізними палицями.