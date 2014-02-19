Під час протистояння в Києві загинули вже 25 осіб - КМДА

Департамент охорони здоров’я КМДА інформує, що станом на 06:00 середи за період з 10:20 вівторка, 18 лютого, до закладів охорони здоров’я за медичною допомогою звернувся 351 учасник масових заходів.

Госпіталізовано 241 особу.

Станом на 06:00 до бюро судово-медичної експертизи доставлено 25 трупів, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Інформацію щодо стану госпіталізованих їхні близькі та рідні можуть дізнатися за телефоном гарячої лінії: 15-03.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого у Києві поновилося протистояння правоохоронців і мітингувальників. З вечора і досі “Беркут” штурмує Майдан. Повідомляють про десятки загиблих і більш як тисячу поранених.