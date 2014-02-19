На Львівщині облрада та силові структури заявили про співпрацю в забезпеченні порядку

Львівська обласна рада та силові структури області заявили про співпрацю в дотриманні громадського порядку в регіоні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної ради, 19 лютого на нараді керівництво обласної ради та керівники Управління СБУ у Львівській області, Головного управління МВС в області, Управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України підписали спільну заяву про взаємну співпрацю у дотриманні громадського порядку на території Львівщини.

У тексті заяви, переданій УНІАН, йдеться про те, що останні події в Україні засвідчили кульмінацію протистояння, яке перейшло в силову фазу, а за таких умов «тільки спільні зусилля та пошук шляхів вирішення протистояння мирним шляхом сприятимуть зупиненню подальшої ескалації подій, які остаточно можуть перейти в неконтрольоване русло».

«Керівники управлінь Служби безпеки України у Львівській області, Головного управління МВС України у Львівській області, Управління Західного територіального командування внутрішніх військ МВС України, визнаючи Львівську обласну раду органом самоврядування територіальної громади Львівщини, висловлюють готовність до спільного забезпечення громадського порядку з метою досягнення народної довіри на території області. Це передбачає узгодження дій при забезпеченні правопорядку, вжиття заходів щодо викриття, попередження та локалізації провокацій, спрямованих на дестабілізацію ситуації у Львівській області», - йдеться у тексті заяви.