Верховна Рада ухвалила постанову про запобігання проявам сепаратизму та іншим посяганням на основи національної безпеки України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 319 із 329 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

За словами заступника голови парламенту Руслана Кошулинського, постановою передбачено категорично засудити прояви сепаратизму і будь-які інші посягання на територіальну цілісність України.

Також передбачено вимагати від СБУ оперативно розслідувати всі повідомлення про дії, які містять ознаки злочину проти основ національної безпеки України, зокрема посягання на територіальну цілісність та недоторканність України.

Також СБУ має вживати усіх заходів для припинення можливих загроз безпеці України.

25 лютого заплановано заслухати в парламенті інформацію голови СБУ про розслідування повідомлень про посягання на територіальну цілісність України.

Постанова набирає чинності з дня її прийняття.