Міліція спільно з активістами охороняють резиденцію «Межигір'я»

23 лютого Верховна Рада ухвалила постанову "Про повернення урядової резиденції "Межигір'я" у державну власність". Документом передбачено повернути майно комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" (урядову резиденцію "Межигір'я") у державну власність.

Про це повідомили у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Київській області.

Кабінету міністрів України та уповноваженим органам державної влади у десятиденний строк з дня набрання чинності цієї постанови необхідно провести відповідні заходи та забезпечити передачу майна комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я" (урядову резиденцію "Межигір'я") у державну власність.

Тим часом на території урядової резиденції "Межигір'я" працівники міліції спільно з загонами самооборони цілодобово здійснюють заходи щодо охорони громадського порядку та недопущення випадків розкрадання та мародерства державного майна та інших цінностей.