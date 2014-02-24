На Кіровоградщині посадовець попався з хабарем у 10 тис. грн

У Кіровоградській області правоохоронці задокументували факт отримання неправомірної вигоди посадовою особою органу виконавчої служби влади одного з районів.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Як з’ясувалося, посадовець вимагав від жителя області кошти у сумі 10 тисяч гривень за ненакладення арешту на майно за виконавчими провадженнями, відкритим стосовно останнього.

«Посадовій особі повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), – повідомив начальник УБОЗ УМВС в області Андрій Крищенко.

Подібні дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі спеціальною конфіскацією та з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.