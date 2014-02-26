Бухгалтер держпідприємства привласнила понад 7,5 млн грн

У Києві жінка-бухгалтер державної установи в період з 2009 по 2012 рік умисно вносила неправдиві відомості про нарахування зарплати, а надлишкові кошти перераховувала на власний банківський рахунок.

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, на початку січня 2009 року жінка спланувала фінансову оборудку. Службове становище головного бухгалтера давало їй можливість доступу до керування рухом грошових потоків та детального обліку використаних грошей.

Вона достеменно знала показники дійсних обсягів витрат на зарплатню. Через систему віддаленого керування банківським рахунком «Клієнт-Банк» вона перераховувала завищені суми. Після надходження даних сум до банківської установи бухгалтер подавала керівництву підприємства список працівників для отримання зарплатні. А надмірні кошти перераховувала на свій банківський рахунок під виглядом отримання чергової виплати зарплатні та пов'язаних з нею платежів.

За три роки аферистка перерахувала на власний рахунок надлишкові кошти на загальну суму близько 7,5 мільйонів гривень. Отримувала ці гроші у вигляді готівки через банкомат.

Завдяки втручанню працівників київської міліції фінансові афери було викрито.

В ході досудового розслідування співробітниками Слідчого управління ГУМВС України в місті Києві встановлено, що своїми умисними діями аферистка вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем».

Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.