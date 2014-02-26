Львів’янин, якого сприймають за „беркутівця”, закликав Євромайдан захистити його сім‘ю від самосуду

Львів’янин закликав євромайданівців Львова захистити його та його сім‘ю від агресивно налаштованої громади міста, яка помилково сприймає його за працівника „Беркуту”.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі львівського Євромайдану, до штабу львівського Євромайдану звернувся мешканець Львова з проханням захистити його та його сім’ю від агресивно налаштованої громади міста.

„Рибочок Андрій Богданович проживає в районі Левандівки. Його автомобіль BMW 520 білого кольору з номерами BC 0771 AC переслідують радикально налаштовані молодики, а сам Андрій отримує численні погрози у свій бік. Ця ситуація виникла через те, що в тому ж самому районі міста проживає „беркутівець”, який, на думку громади Львова, чинив злочин стосовно українського народу. Працівник «Беркуту» їздить на такій же автівці, як Андрій Рибочок. Через дезінформацію, мирний мешканець Левандівки побоюється розправи агресорів, просить захистити його та не чинити самосуду ні над ним, ні над спецпризначенцем. Просимо громаду Львова припинити переслідування Андрія Рибочка”, – зазначається у повідомленні.