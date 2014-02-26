На Волині матір засудили до 5 років за вбивство немовляти

П’ять років позбавлення волі з іспитовим терміном три роки – таке покарання отримала жінка, котра вдома народила здорового хлопчика і задушила його.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Досудовим слідством встановлено, що волинянка народжувала немовля, будучи напідпитку. За висновком судмедекспертів, дитинка з’явилася на світ доношеною і здоровою. Свій вчинок жінка пояснила тим, що сім’я опинилися у скрутному матеріальному становищі. Вона вже має двох малолітніх дітей, а про вагітність дізналася тоді, коли вже пізно було її переривати. Оскільки жінка була повної статури, про її стан ніхто не знав.

Правоохоронці встановили, що задушену дитинку жінка заховала у підсобному приміщенні, поклавши в пакет разом із речами, що використовувала при пологах.

А за кілька днів через сильну кровотечу жінка звернулася за допомогою в лікарню. Зрештою медики повідомили про це правоохоронцям, які розпочали кримінальне провадження за ст. 117 Кримінальне кодексу України (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини). Судово-медична експертиза підтвердила вчинення страшного злочину.

Луцьким міськрайонним судом у Волинській області жінці призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.