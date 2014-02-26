Призначено нових очільників МВС на Харківщині та Закарпатті

В управліннях МВС Закарпатської та Харківської областей відбулися кадрові зміни. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.

Відповідно, на посаду начальником Головного управління МВС України в Харківській області призначено підполковника міліції Дмитрієва Анатолія, який змінив на цій посаді генерал-майора міліції Олега Демченка.

На посаду начальника Закарпатської міліції було призначено полковника міліції Василя Турдая.

Нагадаємо, що днями в МВС вже відбувся ряд кадрових змін.