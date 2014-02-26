Призначено нових очільників МВС на Харківщині та Закарпатті
23:46, 26 лютого 2014Кримінал
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В управліннях МВС Закарпатської та Харківської областей відбулися кадрові зміни. Про це повідомляє управління зв’язків з громадськістю МВС України.
Відповідно, на посаду начальником Головного управління МВС України в Харківській області призначено підполковника міліції Дмитрієва Анатолія, який змінив на цій посаді генерал-майора міліції Олега Демченка.
На посаду начальника Закарпатської міліції було призначено полковника міліції Василя Турдая.
Нагадаємо, що днями в МВС вже відбувся ряд кадрових змін.
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