ГПУ: Високопосадовцям повідомили про підозру в умисних вбивствах

25 лютого 2014 року Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактами організації вчинення умисних вбивств під час проведення масових заходів на майдані Незалежності у Києві в період з листопада 2013 по лютий 2014 року.

Про це повідомили у Генеральній прокуратурі України.

Відомості за ч. 2 ст. 115 КК України - умисне вбивство - внесено до ЄРДР. У межах розслідування кримінального провадження В.Ф. Януковичу, А.П. Клюєву, В.П. Пшонці, В.Ю. Захарченку, О.Г.Якименку, С. М. Шуляку та іншим особам оголошено про підозру.

Кваліфікація злочинів наразі не остаточна. У ході досудового розслідування проведено обшуки в приміщеннях Адміністрації Президента, РНБО, Нацбанку та колишній резиденції В. Ф. Януковича у Межигір’ї.

Крім цього, за клопотанням слідчого суд дав дозвіл на затримання та доставку вказаних осіб для обрання запобіжного заходу – взяття під варту.