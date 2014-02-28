МВС Росії готове прийняти на службу українців, зокрема міліціонерів

Регіональні підрозділи МВС РФ готові прийняти на службу осіб, що залишили територію України, зокрема тих, що проходили службу в українській міліції, повідомили РІА «Новости» у прес-центрі МВС.

«Регіональні підрозділи МВС РФ готові прийняти на службу осіб, що залишили територію України, серед яких є колишні співробітники МВС цієї країни», - зазначили у прес-центрі.

«Це буде зроблено за умови оформлення ними у встановленому порядку громадянства РФ і при бажанні продовжити службу в підрозділах Міністерства внутрішніх справ Росії», - сказали в прес-центрі відомства.

Як повідомляв УНІАН, в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков своїм наказом ліквідував спецпідрозділ міліції «Беркут», який упродовж трьох місяців виконував накази колишньої влади України з протистояння учасникам мирної акції протесту в Києві та інших регіонах України. Вранці 20 лютого в Києві невідомі снайпери застрелили 82 людини, за різними даними, поранено було від 700 до 1,5 тисячі осіб.

«Беркута» більше немає. Підписав наказ номер 144 від 25 лютого 2014 року «Про ліквідацію спеціальних підрозділів міліції громадської безпеки «Беркут», - написав Аваков на своїй сторінці у Facebook.

Також Аваков повідомив, що понад 30 бійців київського ”Беркута” втекли разом зі зброєю. За його словами, силовики злякалися початку слідства і пошуку тих, хто давав і виконував злочинні накази під час протистояння з народом.