Екс-президент України Віктор Янукович заявляє, що потрапив на територію Росії завдяки «патріотично налаштованим офіцерам».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в російському місті Ростов-на-Дону.

«До Росії я потрапив завдяки патріотично налаштованим офіцерам, які виконали свій обов’язок і допомогли мені зберегти життя», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Верховна Рада прийняла постанову ”Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень”.

Янукович заявив, що вважає себе законним президентом країни.

24 лютого виконуючий обов`язки міністра внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що стосовно Януковича порушено кримінальну справу про масові вбивства мирних громадян, і його оголошено в розшук.

За словами Авакова, Янукович вилетів із Києва до Харкова 21 лютого, переночував там, потім вертольотом перелетів до Донецька, звідки літаком намагався вилетіти, але прикордонники не дозволили йому цього зробити, і він на автомобілі виїхав до Криму, де зупинився в приватній резиденції й не використав жодну державну резиденцію.

Як повідомили кілька джерел на флоті, Чорноморський флот Російської Федерації міг 24 лютого вивезти Януковича з Криму на ракетному крейсері «Москва».

27 лютого російські ЗМІ поширили заяву Януковича про те, що він як і раніше вважає себе Президентом України, а рішення, що приймаються Верховною Радою - незаконні.