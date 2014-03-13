Брат Добкіна не виключає можливості викрадення екс-губернатора Харківщини

Брат колишнього губернатора Харківської області Михайла Добкіна, народний депутат України від Партії регіонів Дмитро Добкін не виключає можливості викрадення екс-голови Харківської ОДА, щоб перешкодити його прибуттю до слідчого чи прокурора за викликом.

Про це йдеться в заяві Д. Добкіна до в.о. генерального прокурора України Олега Махніцького та голови СБУ Валентина Наливайченка, яку у своєму розпорядженні має УНІАН.

У заяві депутат висловив стурбованість щодо можливості провокацій стосовно М.Добкіна. Він також висловив переконання, що до цього може бути причетний в.о. міністра внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Хочу повідомити, що чинний міністр внутрішніх справ України має дуже тривале багаторічне неприязне відношення до Добкіна М.М. та інших членів нашої родини. У зв’язку із вказаним, я припускаю можливість особистого переслідування мого брата з боку зазначеної посадової особи, здійснення провокацій та навіть викрадення Добкіна М.М. з метою перешкоджання його прибуття до слідчого або прокурора за їх викликами, для створення підстав для наступного звернення слідчого із клопотанням про обрання більш суворого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Такі дії можливі, як з боку самого міністра, так і за його замовленням», - наголосив Д.Добкін.

При цьому він підкреслив, що М.Добкін «не має наміру переховуватися від слідства, обов’язково буде виконувати умови запобіжного заходу, призначеного наведеною ухвалою слідчого судді, буде з’являтися за будь-яким викликом слідчого та прокурора».

Також, за відомостями Д.Добкіна, 10 березня, напередодні судового засідання слідчого судді про обрання запобіжного заходу М.Добкіну на квартиру в Києві, в якій повинен перебувати екс-губернатор під домашнім арештом, скоєно напад: «знищено електричну проводку, пошкоджено вхідні двері тощо».

«За інформацією отриманою від сусідів, група осіб намагалася увірватися до приміщення зазначеної квартири, у зв’язку із чим сусіди викликали міліцію, яка зафіксувала спробу нападу на житло мого брата», - зазначив Д.Добкін.

Брат колишнього голови Харківської ОДА попросив керівництво Генпрокуратури та СБУ «прийняти до уваги всі вищенаведені обставини та вжити заходів щодо забезпечення виконання моїм братом Добкіним М.М. обов’язків, покладених на нього ухвалою слідчого судді та передбачених КПК України, а також його особистої безпеки, взяти на особистий контроль додержання законності під час слідства у зазначеному кримінальному провадженні».

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Печерський районний суд Києва визначив колишньому голові Харківської ОДА Михайлу Добкіну домашній арешт як запобіжний захід. Так, щодня з 14:00 до 9:00 Добкін повинен перебувати вдома у Києві, решту часу відведено для проведення слідчих дій.