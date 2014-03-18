ГПУ доручила перевірити інформацію щодо нібито відрахування коштів на відновлення Майдану

Генеральною прокуратурою України дано доручення Міністерству внутрішніх справ України та Державній інспекції України з питань праці провести перевірку можливого незаконного відрахування коштів із заробітної плати працівників підприємств вугільної, металургійної промисловості, державних підприємств та окремих бюджетних установ Донецької, Луганської, Харківської та інших областей на відновлення Майдану Незалежності у місті Києві.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що останнім часом у засобах масової інформації опубліковані повідомлення щодо наявності у ряді областей вказаних фактів.

Хід перевірки Генеральною прокуратурою України взято на контроль.