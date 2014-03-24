У Львівській області за три дні вилучили з незаконного обігу 91 одиницю вогнепальної зброї

На території Львівської області з 21 по 24 березня в рамках операції «Зброя та вибухівка» правоохоронці виявили та вилучили з незаконного обігу 91 одиницю вогнепальної зброї та понад 400 патронів різного калібру.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

За даними відділу, протягом трьох днів до правоохоронних органів громадяни добровільно здали 57 пістолетів Макарова, а також 7 магазинів та понад 330 патронів до них.

Крім того, до міліції було здано 7 автоматів Калашникова та одну снайперську гвинтівку.

”Окрім зброї, яка була добровільно здана громадянами, правоохоронці вилучили один пістолет Макарова, 8 автоматів різних моделей, 5 мисливських карабінів, 2 револьвери, 6 гвинтівок, 5 мисливських рушниць та понад 80 патронів різного калібру”, – повідомив УНІАН тимчасово виконуючий обов`язки начальника головного управління МВС України у Львівській області Сергій Маруняк.

Вилучену зброю відправлено на експертизу в НДЕКЦ при ГУМВС України у Львівській області. Наразі вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень стосовно тих осіб, у яких було вилучено зброю.