Легенда боксу Теренс Кроуфорд несподівано приїхав в Україну

Він зустрівся з президентом Зеленським.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з першим в історії професійного боксу триразовим абсолютним чемпіоном світу в трьох різних вагових категоріях за версіями WBC, WBA, IBF, WBO Теренсом Кроуфордом, повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що боксер не зазнав ще жодної поразки на професійному рингу, здобувши 42 перемоги у 42 поєдинках, 31 з яких завершився нокаутом.

"Ми знаємо вас. Так, ми знаємо про ваші перемоги. І в Україні нам теж потрібна перемога, але лише одна. Одна велика, яка для нас дуже важлива. Важлива тому, що це для нас можливість вижити. І ми дуже вдячні вам особисто та вашим друзям. Ми дуже вдячні за те, що ви підтримували Україну від самого початку цієї війни. Дякуємо за це, за ваш голос. І за все інше. А особливо цими днями – це для нас дуже важливо. Бо це війна за незалежність. Це не просто виживання. Ми не просто виживаємо. Нам потрібно перемогти. І це дуже важливо", - наголосив президент України.

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В Офісі президента зазначили, що в 2022 році Кроуфорд записав офіційне звернення через WBC Ukraine і закликав світову спільноту молитися за Україну й підтримувати українців.

"Під час великих медійних подій та після своїх перемог американський спортсмен відкрито говорить про війну й називає українців своїми братами", - йдеться на сайті президента.

Під час зустрічі Теренс Кроуфорд також подарував Президентові цуценя американського пітбультер’єра – дівчинку, якій 3,5 місяця. Боксер розповів, що її ім'я - Фрея, на честь майбутньої системи протиповітряної оборони FREYJA. Її дід – пес на ім’я Атос – пережив російську окупацію Бучі, після визволення міста його врятували українські воїни. Зараз він проживає в Г’юстоні.

Повідомляється, що Зеленському передали також оригінал картини американського художника Андреса Валенсії Invasion of Ukraine ("Вторгнення в Україну"), творчість якого порівнюють з роботами Пабло Пікассо.

Зазначається, що це особистий подарунок від президента Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулеймана. Цю картину митець створив у 2022 році, коли йому було лише 10 років, під враженням від новин про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Він хотів показати світові історію Українського народу, злочини Росії і незламність України", - йдеться в повідомленні.

Президент WBC Ukraine Микола Ковальчук вручив Володимиру Зеленському спеціально виготовлений для нього унікальний персональний пояс чемпіона світу WBC, який також передав Маурісіо Сулейман.

"На центральній пластині легендарного зелено-золотого пояса міститься напис World Champion, а на його бічній частині розміщено портрет Володимира Зеленського поряд із портретами довічного президента WBC дона Хосе Сулеймана та непереможеного чемпіона світу Флойда Мейвезера. Цей пояс є знаком солідарності всієї міжнародної боксерської спільноти з Українським народом", - повідомили в Офісі президента.

Трамп та Зеленський: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп надіслав українському лідеру Володимиру Зеленському привітання з нагоди 35-річниці незалежності України. У листі Трамп згадав про "міцну дружбу" між Києвом і Вашингтоном, а також зазначив, що "завдяки мужнім, відважним і талановитим людям" Україна побудувала велику країну. Трамп додав, що "США захоплюються вашим стійким духом, вшановують ваші жертви та впевнені у вашому майбутньому як суверенної, процвітаючої нації". Зеленський порівняв привітання Трампа зі "звуком запуску ракет-перехоплювачів Patriot".

Також ми писали, що за словами Зеленського, Україна спільно з США та європейськими партнерами розробила низку пропозицій щодо припинення війни попри заяву Росії щодо продовження бойових дій. Зеленський поділився, що він передбачатиме припинення вогню, взаємне відведення російських та українських військ від лінії фронту та створення буферної зони. Президент України додав, що є ще кілька ідей з американського боку, й вони хочуть знайти слушний момент, щоб представити їх.

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