Палата представників планує розглянути санкції проти РФ у вересні, - сенатор США

Сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ланкфорд зазначив, що не визначає графік цього процесу.

Сенатор-республіканець від штату Оклахома Джеймс Ланкфорд, повернувшись у вівторок із візиту до Києва, високо оцінив рівень підготовки українських збройних сил. Водночас, він визнав, що не може пообіцяти президенту України Володимиру Зеленському, що Конгрес найближчим часом схвалить довгоочікувані санкції проти Росії, повідомляє Politico.

"Найкраще, що я міг йому повідомити, – це те, що Палата представників планує розглянути це питання у вересні. Але, звісно, я не визначаю графік цього процесу", - розповів Ланкфорд.

Він зазначив, що президент України Володимир Зеленський закликав зробити це якнайшвидше.

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"Він дуже зацікавлений у додатковому економічному тиску на Росію, розуміючи, що кожен долар, який вони отримують, вони використовують для купівлі зброї, щоб вбивати українців", - зазначив сенатор-республіканець.

Видання поділилося, що Ланкфорд дав інтерв’ю з Польщі після своєї дводенної поїздки до Києва, приуроченої до Дня незалежності України.

Він розповів, що разом зі своїм колегою, сенатором Річардом Блюменталем (демократ від штату Коннектикут), спілкувався із Зеленським близько 20 хвилин за лаштунками під час молитовного сніданку.

В статті вказується, що Ланкфорд, схоже, є чинним обраним представником Республіканської партії, який приїхав до Києва на щорічний захід – це особливо примітно після смерті минулого місяця сенатора Ліндсі Грема, рішучого прихильника України.

Нагадується, що Грем працював разом із Блюменталем над пакетом санкцій, який Сенат ухвалив на початку серпня, а Палата представників ще має затвердити.

Ланкфорд, давній прихильник України, після смерті Грема активно просував законопроект про санкції, закликаючи своїх колег "завершити те, що він розпочав".

Видання розповіло, що на запитання, чи бачить він себе або когось іншого на місці Грема як головного прихильника жорсткої зовнішньої політики та захисника інтересів України у відносинах з президентом Дональдом Трампом, він відповів, що робота Грема була занадто великим тягарем для однієї людини.

"Я аж ніяк не планую намагатися втрутитися й взяти на себе цю роль", – сказав він.

Ланкфорд зазначив, що Зеленський знову висловив прохання, щоб США надали Україні ракети-перехоплювачі Patriot або надали їй право виробляти їх самостійно для захисту від російських ракетних атак.

"Він досить чітко дав зрозуміти, що хотів би отримати додаткові ракети-перехоплювачі, щоб мати змогу допомогти – чи то у вигляді ліцензії на їх виробництво, чи то у вигляді додаткових ракет, які можна було б отримати з наших запасів. Я не зміг дати йому відповіді на це питання. Я можу передати це далі, але, очевидно, він вже звернувся з цим безпосередньо до президента Трампа", - поділився американський політик.

США та Україна: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що заступник постійного представника США при ООН Ден Негреа закликав Росію та Україну припинити атаки по цивільних обʼєктах та повернутися за стіл перемовин. Негреа наголосив, що кількість жертв продовжує зростати після кожного обстрілу. Негреа зазначив, що "безглуздо продовжувати проливати кров невинних цивільних, коли військового вирішення цієї війни не існує". Він пообіцяв, що США "відіграватимуть будь-яку конструктивну роль, яку зможуть, щоб сприяти переговорам між Москвою та Києвом для досягнення цього результату".

Також ми писали, що журналіст Алекс Рауфоглу стверджує, що спецпосланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер не скасували, а відклали свою поїздку до Києва. Журналіст поділився, що причиною цьому є безпекова ситуація в українській столиці. Рішення було ухвалено на тлі посилення ракетних ударів та атак безпілотників по Києву минулого тижня.

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