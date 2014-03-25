Турчинов привітав співробітників та ветеранів СБУ з 22-ю річницею заснування служби

В.о. президента, голова Верховної Ради Олександр Турчинов привітав особовий склад, співробітників та ветеранів СБУ з 22-ю річницею заснування служби.

Про це повідомляється на сайті в.о. глави держави.

«Сьогодні на долю нашої Батьківщини випали тяжкі випробування, що ставлять під загрозу саме її існування як незалежної та демократичної держави. І в цих непростих умовах надзвичайно зростає роль Служби безпеки, того правоохоронного органу спеціального призначення, який стоїть на сторожі суверенітету нашої країни», - зауважив Турчинов.

За його словами, в очах мільйонів співвітчизників забезпечення на сучасному етапі національної безпеки, захист територіальної цілісності та обороноздатності Української держави, ефективна протидія злочинності, сепаратизму, здійснення антикорупційної діяльності, рішуче наведення порядку на вулицях можливі лише за умови самовідданого та чесного служіння працівників СБУ українському народові, високого професіоналізму, здатності на самопожертву.

Турчинов висловив переконання, що принципова позиція кожного співробітника СБУ як людини з почуттям громадянського обов’язку і патріотизму дасть змогу Україні здолати всі негаразди та посісти гідне місце під мирним небом вільної Європи.

Він побажав працівникам СБУ щастя, міцного здоров’я, успішної реалізації відповідальних завдань в ім’я України.