Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що його позиція щодо порушників громадського порядку буде досить жорсткою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.

”Якщо якісь бандити погрожують міністрові, я цей виклик приймаю і готовий прийняти будь-який виклик, тому що така моя посада. І надалі моя позиція буде досить жорстка до бандитів, до тих, хто зі зброєю в руках порушує порядок”, - сказав Аваков, коментуючи заяви «Правого сектора» щодо вбивства Олександра Музичко.

На уточнююче запитання, чи називає він бандитами представників «Правого сектора», міністр відповів: ”Я називаю бандитами будь-якого, хто називається і виряджається в будь-який одяг, нехай то буде «Правий сектор» або Самооборона Майдану. Справжні патріоти зі зброєю в руках охороняють кордон держави і стоять там на блокпостах, а ті, хто лазять по підприємствах... або у приватні домоволодіння - це бандити. Тим більше, коли ми маємо ситуацію, що у них в руках незареєстровані автомати”.

Як повідомляв УНІАН, рівненські активісти «Правого сектора» заявляють, що Музичка (Сашка Білого) «планомірно вбили» працівники спецпідрозділу «Сокіл», і звинувачують в цьому міністра внутрішніх справ Авакова.

Лідер «Правого сектора» Дмитро Ярош виступив з вимогою негайної відставки Авакова, а також арешту всіх причетних до вбивства Музичка, у тому числі командира спецпідрозділу УБОЗ «Сокіл».