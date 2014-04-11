На Львівщині посадовці державного підприємства підозрюються в розкраданні майже 15 млн грн.

На Львівщині правоохоронці викрили державне підприємство, яке закупило технологічне обладнання на суму понад 25 мільйонів гривень умисно завищивши його вартість. Загальна сума умисного завищення вартості обладнання становить майже 15 мільйонів гривень.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

«Встановлено, що загальна сума умисного завищення вартості обладнання склала 14,7 мільйонів гривень. Окрім цього, виявлено, що у подальшому ці кошти було перераховано на рахунки суб’єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності і таким чином їх виведено у тіньовий сектор економіки», - розповів заступник начальника відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС України у Львівській області Михайло Тесля.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.