У Слов`янську самопроголошений «народний мер» оголосив про введення в місті комендантської години

У Слов`янську Донецької області самопроголошений «народний мер» і голова ополчення Слов`янська Донецької області В’ячеслав Пономарьов оголосив про введення в місті комендантської години з 24.00 до 6.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляють місцеві журналісти, які працюють у Слов`янських ЗМІ. За їхніми словами, комендантська година введена з 20 квітня у зв`язку з нічною (з 19 на 20 квітня) перестрілкою на околиці Слов`янська.

Як повідомляв УНІАН, за даними МВС України, вночі з 20 квітня в Слов`янську під час перестрілки між двома групами громадян одна людина загинула, а троє отримали поранення.

«У місті Слов`янськ Донецькій області 20 квітня близько 3.00 на блокпосту між двома групами громадян виникло озброєне зіткнення. У результаті одна людина загинула і три одержали вогнепальні поранення. Потерпілих госпіталізовано», - зазначається у повідомленні МВС.

У повідомленні підкреслюється, що подробиці даного інциденту уточнюються.

Деякі російські ЗМІ розповсюдили інформацію про причетність до перестрілки у Слов`янську представників «Правого сектору».

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Вікторія Сюмар заявила, що інформація, розповсюджена російськими ЗМІ, про причетність представників «Правого сектору» до перестрілки у Слов`янську, є російською провокацією, а її призначення — показати, що ситуація в Україні неконтрольована.

Пізніше «Правий сектор» заявив, що не має відношення до перестрілки у Слов`янську, а спроби російських ЗМІ пов`язати ці події з представниками організації, спрямовані на залякування людей на сході України.