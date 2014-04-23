МВС оголосило в розшук екс-главу столичної міліції Коряка

Колишнього начальника Головного управління МВС у Києві Валерія Коряка і його заступника Петра Федчука оголошено в розшук.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ України.

Екс-керівники столичної міліції обвинувачуються за ч. 1 ст. 340 Кримінального кодексу України — незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, ходи і демонстрацій.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 30 листопада 2013 року бійці спецпідрозділу ”Беркут” жорстоко розігнали мітинг прихильників євроінтеграції на Майдані Незалежності в Києві.

14 грудня генеральний прокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура вручила повідомлення про підозру в перевищенні влади у зв`язку з розгоном Євромайдану в ніч на 30 листопада заступникові секретаря РНБО Володимиру Сивковичу, голові КМДА Олександру Попову, начальникові київської міліції Валерію Коряку і заступникові начальника київської міліції Петру Федчуку.

12 лютого стало відомо, що кримінальні провадження відносно Попова і Сивковича були закриті Печерським судом Києва 7 лютого 2014 року.

У прокуратурі Києва заявили, що суд закрив кримінальні провадження відносно Попова, Сивковича, Коряка і Федчука на підставі закону про усунення негативних наслідків і недопущення переслідування і покарання осіб у зв`язку з подіями, які мали місце під час проведення мирних зібрань.