У Львові правоохоронці затримали жителя Закарпаття при збуті майже 3 кг марихуани

На Львівщині правоохоронці викрили міжрегіональний канал надходження наркотиків в область, затримавши у Львові жителя Закарпатської області при спробі збуту майже трьох кілограмів марихуани.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, працівники Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків отримали інформацію про те, що зловмисники намагаються організувати міжрегіональний канал надходження наркотичних засобів на територію Львівщини.

23 квітня оперативники затримали 41-річного жителя Закарпатської області при спробі збуту у Львові наркотичного засобу в особливо великій кількості – майже 3-х кілограм марихуани.

«Вартість вилученого наркотичного засобу на «чорному» ринку складає близько 80 тис. гривень», – повідомив тимчасово виконуючий обов’язки начальника кримінальної міліції ГУ МВС України у Львівській області Олексій Душейко.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.