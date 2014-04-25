З`їзд суддів відбудеться після президентських виборів

З`їзд суддів відбудеться 20 червня - вже після завершення президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Ради суддів Василь Онопенко.

Він розповів, що сьогодні на засіданні Ради суддів було прийнято остаточне рішення про з`їзд суддів 20 червня.

Також на засіданні визначилися з переліком питань, які будуть обговорюватись на з`їзді.

“20 червня, і це вже остаточна дата, ми проведемо з`їзд. Я думаю, що на той час вже пройдуть вибори президента, і ми запросимо майбутнього президента на з`їзд. Це буде суддівський форум. На ньому ми розглянемо питання формування Вищої кваліфікаційної комісії, Вищої ради юстиції, обрання суддів Конституційного суду за квотою суддів, сформуємо нову раду суддів із 41 члена ради. Також ми внесли пропозицію про розроблення плану про відновлення довіри до суддів”, - сказав Онопенко.