У Львові анонім «замінував» театр, де проходив фінал конкурсу краси

09:35, 08 травня 2014
Кримінал
0 0

У Львові анонім повідомив про закладену вибухівку в Національному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької, де проходив фінал конкурсу „Міс Львова 2014”.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 7 травня о 20.00 на телефон оперативної служби «102» надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що театр на проспекті Свободи заміновано.

На місці працювала слідчо-оперативна група міліції, вибухотехніки та експерти ГУ МВС України у Львівській області, рятувальники, медики, а також представники інших служб, які залучають у таких ситуаціях.

У зв’язку з обстеженням будівлі та прилеглої території були перекриті прилеглі до театру вулиці, а також змінено рух транспорту.

Фахівці вибухових пристроїв не виявили, після чого фінал конкурсу було продовжено. Присутні в залі припустили, що захід мав на меті зірвати хтось із „прихильників” львівських красунь, що брали участь в конкурсі.

Правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter