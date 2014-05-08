У Львові анонім «замінував» театр, де проходив фінал конкурсу краси

У Львові анонім повідомив про закладену вибухівку в Національному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької, де проходив фінал конкурсу „Міс Львова 2014”.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 7 травня о 20.00 на телефон оперативної служби «102» надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що театр на проспекті Свободи заміновано.

На місці працювала слідчо-оперативна група міліції, вибухотехніки та експерти ГУ МВС України у Львівській області, рятувальники, медики, а також представники інших служб, які залучають у таких ситуаціях.

У зв’язку з обстеженням будівлі та прилеглої території були перекриті прилеглі до театру вулиці, а також змінено рух транспорту.

Фахівці вибухових пристроїв не виявили, після чого фінал конкурсу було продовжено. Присутні в залі припустили, що захід мав на меті зірвати хтось із „прихильників” львівських красунь, що брали участь в конкурсі.

Правоохоронці проводять слідчо-оперативні заходи з метою встановлення особи аноніма, який повідомив про замінування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.