Уряд і ЦВК створили штаб для забезпечення безпеки виборів президента України

Уряд спільно з Центральною виборчою комісією створив спільний оперативний штаб для забезпечення безпеки проведення виборів президента України.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

Урядову частину роботи координуватиме перший-віце-прем`єр-міністр Віталій Ярема. Також працює штаб у МВС на чолі із заступником міністра Сергієм Яровим.

«Сьогодні зрозуміло, що вибори відбудуться у всіх областях України. Існує абсолютно легітимний правовий режим проведення виборів. Ця виборча система є підтверджена всіма міжнародними інституціями, які покликані і визнані робити правову міжнародну оцінку», - наголосив Семерак.

Він зауважив, що уряд здійснює необхідне фінансування процесу, і у виборчому процесі всі забезпечені достатньою кількістю інформації.

«Сподіваюся, що вибори пройдуть мирно і будуть визнані всіма учасниками», - додав Семерак.