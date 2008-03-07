Кінопрокатники просять не поспішати з українською мовою

Близько 60% власників та керівників кінозалів України та переважна більшість українських дистриб’юторів зробили свої пропозиції, покликані вирішити питання з українським дубляжем. Про це йдеться у зверненні представників кіноіндустрії до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО та голови Верховної Ради України Арсенія ЯЦЕНЮКА, текст якого передано УНІАН.

Основна пропозиція кінопрокатників – встановити перехідний період терміном на 3 роки для переходу на 100% дубляж фільмів українською мовою. Це дозволило б завдяки росту кількості кінотеатрів та введення в Україні всіх технічних складових процесу дублювання перейти на якісний процес дублювання без втрат для інтересів глядачів та кіноіндустрії. Також, на їхню думку, за цей час необхідно провести широку пропагандистську та роз’яснювальну кампанію серед глядацької аудиторії щодо переходу кінопрокату на українську мову.

Представники кіноіндустрії поінформували керівництво країни про критичну ситуацію, яка склалася в українському кінематографі протягом останніх двох місяців.

«У зв’язку з ухваленням 20 грудня 2007 року Конституційним судом України рішення, яким розтлумачено частину другу статті 14 Закону України „Про кінематографію”, та юридично некоректним трактуванням Міністерством культури та туризму цього рішення, істотно змінено структуру українського кінопрокатного ринку та функціонування кінобізнесу. Ситуація, яка виникла, вже сьогодні призводить до вкрай негативних наслідків як в культурному плані, так і економічному», - йдеться у листі.

На підтвердження своїх слів кінопрокатники навели статистику відвідуваності кінотеатрів у лютому поточного року. Зокрема, за їхніми словами, прогнозується зниження загального об’єму ринку з 385 млн. грн. до 308 млн. грн. І таке скорочення на 20% є оптимістичним варіантом. У песимістичному варіанті очікуване скорочення становить понад 30% (а у східних та південних регіонах - до 70%).

Таким чином, чисті втрати індустрії за 2008 рік, за оптимістичним прогнозом, складуть близько 77 млн. грн., стверджують кінопрокатники.

«Скорочення ринку кінопрокату пов’язане як зі зменшенням кількості відвідувачів україномовних фільмів на сході та півдні країни, так і зі зменшенням кількості фільмів, що вийдуть в прокат. За попередніми оцінками компаній-дистриб’юторів, кількість фільмів в поточному році може зменшитися на 30%. Це пов’язано з економічною недоцільністю випуску фільмів у зв’язку з появою додаткових високих витрат на дубляж”, йдеться у зверненні кінопрокатників.

Вже сьогодні через від’ємну рентабельність у зв’язку з необхідністю додаткових витрат на український дубляж 20 фільмів було знято з прокату, стверджують вони.

Також одним із найболючіших наслідків є відтік російськомовних глядачів з кінотеатрів та відповідне зростання продажів відеопродукції, що пропонуватимуть фільми в російському перекладі.

“Все це веде до зниження темпів росту ринку, а що найбільш небезпечно – це скорочення кількості будівництва та запуску нових кінотеатрів в країні, що в свою черг суттєво знизить потенціал бізнесу та його інвестиційну привабливість», - зазначено у зверненні кінопрокатників.