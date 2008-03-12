У Криму 5 тисяч батьків, чиї діти жебрачили та бродяжили, не понесли покарання

У Криму п`ять тисяч батьків, чиї діти бродяжили, жебрачили, хуліганили та ін, не понесли минулого року ніякого покарання. Про це повідомила начальник відділу прокуратури Криму Ніна НОВІКОВА на міжвідомчої нараді з питань профілактики дитячої злочинності в автономії.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, лише 86 дорослих понесли кримінальне покарання за залучення дітей у злочинну діяльність, хоча злочинів, вчинених неповнолітніми в групі з дорослими зафіксовано в три рази більше.

Н.НОВІКОВА вказала на значні розбіжності в цифрах, якими оперують уповноважені захищати дитинство структури. "Наприклад, у наркологів на диспансерному і профілактичному обліку перебуває 671 дитина, а міліціонери налічили дітей, схильних до вживання алкоголю, наркотичних і психотропних речовин, - 947. Це значить, 300 підлітків не одержують необхідної допомоги", - кажуть у прокуратурі.

За результатами обговорення прокуратурою запропоновано цілу низку заходів, покликаних усунути недоліки в роботі республіканських структур по захисту прав дітей і попередженню негативних явищ в дитячому середовищі. Зокрема, заплановані заходи щодо системного обліку неблагополучних сімей, своєчасного виявлення, медобслуговування і обліку алко- і наркозалежних дітей, забезпечення працевлаштування і створення робочих місць для неповнолітніх та ін.

Протягом року будуть проведені перевірки: в першу чергу провірять забезпечення молодших школярів гарячим харчуванням, щотижня перевірятиметься робота розважальних закладів на предмет перебування там неповнолітніх в нічний час і в стані сп`яніння.

***Минулого року в автономії неповнолітніми вчинено 870 злочинів, половина з яких (447) є тяжкими.