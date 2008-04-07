У Керченській протоці врятований рибалка

Чоловік отримав травму

У Керченської протоці, поблизу села Жуківка, рятувальниками Керченського морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС був врятований рибалка, 1948 року народження. Як повідомляє Управління інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ, рибалка під час вилову риби отримав травму ніг. Постраждалий переданий працівникам "швидкої допомоги".

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