У Керченській протоці врятований рибалка
13:42, 07 квітня 2008Крым
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Чоловік отримав травму
У Керченської протоці, поблизу села Жуківка, рятувальниками Керченського морського координаційного аварійно-рятувального центру МНС був врятований рибалка, 1948 року народження.
Як повідомляє Управління інформаційно-роз`яснювальної роботи та зв`язків із ЗМІ, рибалка під час вилову риби отримав травму ніг.
Постраждалий переданий працівникам "швидкої допомоги".
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