Знайдено тіло ще одного моряка

Китайські рятувальники на борту піднятого українського судна ”Нафтогаз-67”, яке затонуло в Південно-Китайському морі наприкінці березня, виявили тіла двох моряків, повідомляє ”5-й канал”.

Пошуки інших тринадцяти продовжуються.

Як повідомлялося, затонуле судно в неділю підняли на поверхню за допомогою найбільшого в Азії плавучого крана ”Хуа тянь лун”. До цього підйом судна кілька разів переносили, в основному через складні погодні умови.

Компанія-власник буксира має намір виплатити сім`ям загиблих моряків по 100 тисяч гривень (близько 20 тисяч доларів). Родичі одержать також матеріальну допомогу від держави і страхові виплати. У порту приписки ”Нафтогаза-67” - кримському селищі Чорноморське - продовжує працювати оперативний штаб, який інформує і підтримує рідних і близьких зниклих без вісті моряків.

Транспортно-буксирне судно ”Нафтогаз-67” 22 березня зіткнулося з китайським суховантажем ”Яохай” неподалік від Сянгана (Гонконгу). Одержавши пробоїну, українське судно швидко затонуло. З 25 членів екіпажа, 24 з яких - громадяни України, семеро були врятовані. Водолази виявили на борту судна тіла трьох моряків, 15 чоловік числилися зниклими без вісті.