Головний комуніст Криму нагадав, звідки «есть пошел» Першотравень

Народний депутат України, лідер комуністів Криму Леонід ГРАЧ в свято 1 травня побажав мужності в боротьбі за збереження культурного і політичного простору, що сформувався в Криму.

Л.ГРАЧ відзначив: «Для трудящих всього світу свято 1 травня є символом єдності в боротьбі за свої права, за власну людську гідність, за справедливіший суспільний устрій. За ті 120 років, що святкується Перше травня, залишається незмінною суть цього великого свята, встановленого на згадку про героїчних робочих Чікаго, які загинули, добиваючись встановлення восьмигодинного робочого дня».

Головний комуніст Криму відзначає, що час додав першотравневому святу нові риси. «В наші дні Перше травня стало днем солідарності всіх, хто протистоїть агресивній політиці американського імперіалізму, що провокує зіткнення цивілізацій, і погоджувальному курсу олігархічних режимів, що зраджують національні інтереси заради прихильності Вашингтона», - вважає Л.ГРАЧ.

«Перше травня є символом пам`яті про союзну державу, про братські узи, що зв`язують народи Радянського Союзу, які не вдалося розірвати олігархічним кланом», - відзначає депутат. Він наголошує, що Перше травня має для Криму величезну значущість. «Крим, який завдяки своєму унікальному геополітичному положенню і історичній долі, може стати плацдармом для боротьби за відродження економічного і політичного союзу між близькими по культурі і світогляду народами Євразії», - говорить депутат-комуніст.

Всім трудящим України Л.ГРАЧ побажав послідовності в захисті своїх інтересів, в боротьбі за відновлення системи соціальних гарантій і обмеження олігархічного панування. «Ми зобов`язані зупинити хвилю націоналізму, що нав`язується суспільству правлячою верхівкою та захльостує країну, зобов`язані запобігти відродженню фашизму», - мовиться в зверненні депутата.