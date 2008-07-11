Затримано підозрюваного у вбивстві відомого доктора

У Севастополі правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві відомого в місті доктора нетрадиційної медицини Віктора Янигіна.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв`язків із громадськістю УМВС України в місті Севастополі, на початку липня до Ленінського районного відділу міліції звернувся житель Гагарінського району, який повідомив, що його родич, відомий в місті доктор нетрадиційної медицини Віктор Янигін, пішов з дому і досі не повернувся. Доктор зник ще 28 червня, але ні родичі, ні знайомі не розшукували його, оскільки останнім часом він часто виїжджав на семінари в міста України і Росії.

Як повідомив перший заступник начальника УМВС України в місті Севастополі - начальник кримінальної міліції Олександр КРАВЧЕНКО, труп В.Янигіна був знайдений в сараї його будинку із слідами насильницької смерті. Доктор помер у результаті черепно-мозкової травми.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).