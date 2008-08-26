Кабмін у середу розгляне питання про перебування ЧФ РФ
09:23, 26 серпня 2008Крым
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Інформація від Тимошенко
Кабінет Міністрів України в середу, 27 серпня, планує розглянути проекти постанов щодо порядку перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.
Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів, чи планує уряд розглядати ці питання, прем’єр сказала: «В середу будуть розглядатися».
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