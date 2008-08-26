Завершилася перша фаза восьмої активації Blackseafor

До порту Севастополь повернувся корабель управління Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Славутич”, який брав участь у першій фазі восьмої активації Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, екіпаж корабля успішно виконав усі завдання, поставлені перед ним під час нинішньої активації. “У поході військові моряки отримали значний досвід морської практики, що стане їм в нагоді у подальшій службі та вирішенні нових завдань, зокрема, під час комплексного командно-штабного навчання із залученням усіх видів Збройних сил України “Морський вузол-2008”, - сказав на церемонії зустрічі “Славутича” командувач ВМС України адмірал Ігор ТЕНЮХ.

За інформацією Міноборони, кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва “Blackseafor” вийшли з порту Севастополь 12 серпня і за час першої фази восьмої активації відвідали турецький порт Караденіз-Ереглі та румунський порт Констанца.

На переході морем від порту до порту екіпажі кораблів країн-учасниць “Blackseafor” – фрегату ВМС Болгарії “Смелі”, фрегату ВМС Туреччини “Оручрейс”, корвету ВМС Румунії “Е.Себастіан”, великого десантного корабля Чорноморського флоту Російської Федерації “Азов” та корабля управління ВМС Збройних сил України “Славутич” – провели навчання, зокрема, з тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, спостереження за цивільними суднами й літаками, передачі вантажу, перехоплення, організації протиповітряної оборони та проведення бою з надводними кораблями противника.

У нинішній активації з’єднання взяли участь близько 700 офіцерів, мічманів і матросів. За час першої фази восьмої активації кораблі “Blackseafor” пройшли близько 1300 морських миль.

Довідка УНІАН. Відповідно до укладеної 2 квітня 2001 року у Стамбулі Угоди про створення Спільної чорноморської військово-морської групи, основними завданнями “Blackseafor” є проведення операцій з пошуку та рятування, гуманітарних, протимінних операцій, операцій щодо захисту навколишнього середовища, візити доброї волі та інші завдання за згоди держав-учасниць (Болгарія, Грузія, Росія, Румунія, Туреччина і Україна).

Командувач “Blackseafor” призначається на один рік. Цю посаду займають по черзі представники усіх країн-учасниць.

Восьмою активацією з’єднання “Blackseafor” командує представник ВМС Збройних сил України контр-адмірал Віктор НОСЕНКО.