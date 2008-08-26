Вандали знищили скіфський могильник

У Криму вандали знищили пам`ятник археології - скіфський могильник біля села Левадки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, «копачі могил повністю знищили пам`ятник археології, завдавши шкоди державі в розмірі понад 163 тис. грн.».

Прокуратурою Сімферопольського району автономії порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 298 (навмисне знищення, руйнування чи пошкодження пам`ятників історії або культури).

Нагадаємо, прокурор Криму Володимир БОЙКО вимагав від Ради міністрів автономії вжити дієвих заходів для захисту пам`ятників історії та архітектури півострова. Наглядове відомство звертає увагу кримського уряду на те, що в Криму охоронні договори складені тільки на 12% об`єктів культурної спадщини, більшості пам`ятників археології не мають документів. Які встановлюють право на землю, межі земель історико-культурного значення не встановлені.