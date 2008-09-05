Цистерни з газом «вибухнули» у Феодосії

Близько 100 осіб гасили цистерну із зрідженим газом і рятували «пострадаждалого» при вибуху у Феодосії – в місті пройшли навчання.

Їх легенда - на базі з прийому і реалізації зрідженого газу вибухнула цистерна з пропан-бутаном, були пошкоджені ще дві, «постраждав» співробітник станції.

Феодосійська база з прийому і реалізації зрідженого газу - об`єкт підвищеної пожежної небезпеки, тому за викликом до місця пожежі виїжджає весь феодосійський гарнізон МНС.

Рятувальники евакуювали умовного постраждалого з вогнища пожежі і доставили до машини «швидкої допомоги». В цей час до місця пожежі прибув пожежний поїзд. Впоратися з умовною пожежею вдалося в найкоротші терміни.

Гарнізон Феодосії МНС до ліквідації таких аварій готовий, відзначили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму.