Янукович має бути прем`єром, - ПР

У Партії регіонів вважають логічним, що при створенні коаліції за її участі прем’єр-міністром має стати саме лідер Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ПР, про це заявив член фракції цієї партії у парламенті Сергій ЛЬОВОЧКІН, коментуючи припущення, що за попередньою домовленістю БЮТ і ПР щодо створення коаліції, Партія регіонів погодилася віддати посаду прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО, а Віктор ЯНУКОВИЧ погодився на посаду голови Верховної Ради України.

“Не буває так, щоб більша фракція приєднувалася до меншої. Тим більше, в намаганні меншої утриматись при владі в Кабміні. Навіть коаліційна угода БЮТ і “Наша Україна – Народна самооборона” передбачала, що посада прем’єр-міністра, яка є головною в коаліції, відходить до фракції, що набрала більшу кількість голосів на виборах. Сьогодні – це Партія регіонів. Тому логічним було б, щоб прем’єр-міністром став саме лідер Партії регіонів”, – сказав він.

С.ЛЬОВОЧКІН також назвав “можливим” формування коаліції за участю фракції Партії регіонів і БЮТ, зазначивши, що ПР погодиться на створення коаліції “лише за умови реальних перспектив виконання нашої передвиборчої програми, наших зобов’язань перед виборцями”.

Водночас він висловив сумнів у тому, що до наступних виборів удасться внести зміни до Конституції України.

”Будь-яка Конституційна реформа має бути продуктом консенсусу, як на загальносуспільному рівні, так і на рівні політичної еліти країни. Це – головна передумова. Сьогодні очевидними є політична криза і нестабільність, під час яких процес удосконалення Конституції не може бути ефективним. Крім того, загальновідомо про протидію Президента України та його політичної команди цьому процесові, і це може його зупинити майже на кожному етапі розвитку. Тому сьогодні успіх реформи Конституції до наступних виборів вбачається мені малоймовірним”, – зазначив представник ПР.