Гривня продовжує швидко худнути

Сьогодні на готівковому валютному ринку гривня продовжила здавати свої позиції перед американським доларом. Станом на 12.00 в обмінних пунктах долар купували в середньому по 6,0309 грн., а продавали – по 6,2352 грн.

Таким чином, у порівнянні з середнім учорашнім готівковим курсом продажу, гривня ослабла до долара на 1,3%, з початку місяця гривня девальвувала до долара на 21,7%, а в порівнянні з найнижчим середнім курсом, зафіксованим 5 липня 2008 року (4,5973 грн/долл), долар виріс до гривні на 35,6%.

Багато комерційних банок просять зараз за долар 6,30 грн.

Торги по долару США на українському міжбанківському ринку стартували сьогодні зі значень 6,0850/6,1850, до 11.00 котирування підвищилися до 6,1400/6,1900, а на 12.00 досягли рівня 6,2200/6,2850.