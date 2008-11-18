Земельний аукціон у Севастополі запланований на 19 грудня

Земельний аукціон в Севастополі планується провести 19 грудня. На нього буде виставлено 12 ділянок, погоджених з міською радою.

Про це повідомляє прес-служба Севастопольської міської державної адміністрації із посиланням на главу МДА Сергія КУНІЦИНА.

Він додав, що земельні аукціони проводитимуться і по ділянках так званого «вторинного ринку». «Не секрет, що в місті було виділено дуже багато ділянок, які до цих пір стоять без діла (а може, просто чекають перепродажу). Ми створили робочу групу – по роботі з вторинним ринком землі. Завдання – детінізація землі. З такими «тіньовими» ділянками потрібно розбиратися, особливо, якщо там були ще і інвестиційні зобов`язання перед містом», - заявив голова міськдержадміністрації Севастополя.