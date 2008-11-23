Кримські татари обнесли парканом землю під мечеть у Сімферополі

У Сімферополі стартував третій етап акції кримських татар, які вимагають від Сімферопольської міської ради виділити ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Ялтинська, 22 для будівництва Соборної мечеті (Джума-Джамі).

Представники кримськотатарського меджлісу і мусульманських общин сьогодні почали викладати з ракушняка паркан по периметру ділянки, яку вони вимагають під мечеть.

Символічний паркан, заввишки близько метра, встановлюють з каміння, яке було зібрано в ході другого етапу акції «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю». Розчин не використовується.

В неділю в акції взяли участь кілька сотень кримських татар (до 230-250 осіб).

«Межі цієї ділянки вже внесені до земельного кадастру, але нам не дають дозволу. Тому ми визначили (межі – УНІАН) парканом з того каміння, яке ми зібрали», - повідомив журналістам перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ.

За його словами, потім мусульмани планують приступити «до інших робіт», які наблизять будівництво Соборної мечеті.

Як повідомляв УНІАН, в липні 2004 року Сімферопольська міськрада погодила з Духовним управлінням мусульман Криму (ДУМК) місцерозташування земельної ділянки площею 2,7 га на об`їзній трасі по вул. Ялтинській, 22 для будівництва мечеті і видала дозвіл на розробку техдокументації з відведення даної землі в оренду. Проте у зв`язку з тим, що в березні 2006 року набув чинності новий Лісовий кодекс, виникла необхідність в повторному узгодженні даного питання Сімферопольською міськрадою, а також Радою міністрів і Верховною Радою АРК.

10 січня 2008 року на сесії міськради було ухвалено рішення виділити під мечеть ділянку площею 2,7 гектарів по вулиці Луговій, 6 замість ділянки по вулиці Ялтинській, 22, як планувалося раніше. ДУМК висловило обурення таким рішенням і звернулося до суду.

У лютому 2008 року на вулиці Ялтинській мусульмани почали акцію зі збору каміння. У Сімферопольській міськраді заявили, що ця акція є несанкціонованою і, по суті, відбувається самозахоплення землі. На сесії в лютому міськрада ухвалила рішення визнати за лісопаркову зону ділянку землі по вул. Ялтинська, 22 і прилеглу до неї територію.

Господарський суд Криму підтримав вимогу ДУМК і зобов`язав мерію укласти з управлінням мусульман договір оренди земельної ділянки по вул. Ялтинській. Сімферопольська міськрада оскаржила це рішення в Севастопольському апеляційному суді, проте суд залишив у силі рішення Госпсуду АРК. Потім міськрада оскаржила рішення у Вищому господарському суді України. За даними Меджлісу, Вищий госпсуд повернув справу на повторний розгляд до суду першої інстанції.

Меджліс повідомив, що у другому етапі акції - «Від кожного мусульманина – по одному будівельному каменю» - взяли участь понад 173 тисяч осіб. Кожен підписом закріпив зроблений внесок у майбутнє будівництво мечеті. Зараз на ділянці по вул. Ялтинська, 22 лежать понад 137 тисяч каменів. Частина пожертв, внесених для придбання ще понад 40 тисяч каменів, знаходиться на спеціальному рахунку ДУМК.