У Криму автівка не розминулася з трактором: одна людина загинула
09:17, 28 листопада 2008Крым
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ДТП у Сакському районі
Одна людина загинула в результаті зіткнення автомобіля Daewoo Lanos («Деу-Ланос») з причіпом до трактора в Сакському районі Криму.
Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, аварія сталася напередодні ввечері.
Водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка врізалася в причіп. Водій Daewoo був затиснутий кузовом автомобіля і загинув на місці ДТП. Рятувальники МНС деблокували загиблого із понівеченої машини.
Прес-служба ДАІ Криму додає, що загиблий - мешканець міста Херсон, 1968 року народження.
Водій трактора в автоаварії не постраждав.
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