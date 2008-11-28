У Криму автівка не розминулася з трактором: одна людина загинула

Одна людина загинула в результаті зіткнення автомобіля Daewoo Lanos («Деу-Ланос») з причіпом до трактора в Сакському районі Криму.

Як повідомляє прес-служба кримського управління МНС, аварія сталася напередодні ввечері.

Водій автомобіля Daewoo Lanos не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка врізалася в причіп. Водій Daewoo був затиснутий кузовом автомобіля і загинув на місці ДТП. Рятувальники МНС деблокували загиблого із понівеченої машини.

Прес-служба ДАІ Криму додає, що загиблий - мешканець міста Херсон, 1968 року народження.

Водій трактора в автоаварії не постраждав.