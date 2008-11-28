Багато видів дитячого харчування в Україні - низької якості

Якість багатьох видів дитячого харчування, яке пропонується на українському ринку, не відповідає встановленим вимогам.

Про це свідчать оприлюднені на прес-конференції результати дослідження, проведеного Всеукраїнською громадською організацією «Якість життя» спільно з Науково-дослідним центром незалежних споживчих експертиз «Тест».

«Звичайно, діти і дитяче харчування – поняття дуже умовні. Діти – це і новонароджені, і малюки до 6 років. Тому ринок дитячого харчування просто величезний: багато категорій і багато марок у кожній з них. Охопити все одним тестом неможливо. Ми зупинили свій вибір на 4 категоріях продуктів для дітей. У кожній з категорій були протестовані по 5 популярних марок. Продукцію кожної з груп ми перевірили за списком вітамінів, мінералів, пошукали консерванти і перевірили мікробіологічні показники. Крім того, в різних категоріях перевірили специфічні показники – характеристики, які більше всього хвилюють споживачів», - зазначив голова ради Всеукраїнської громадської організації «Якість життя» Олександр ЛАДИГІН.

Він підкреслив, що результати дослідження за різними характеристиками показали невідповідність маркування, зокрема вітамінного й мінерального складу реальним значенням. «Безумовно, на кількість вітамінів і мінералів у готовому продукті впливає сировина, склад якої змінюється від урожаю до урожаю, від сезону до сезону. При цьому наведені на упаковці значення не змінюються. Вони скоріше як довідкова інформація, так би мовити, орієнтир. Мабуть, тому багато виробників не змогли підтвердити заявлені цифри. Мабуть, не так уже часто вони перевіряють одного разу встановлений вітамінний і мінеральний склад своєї продукції», - пояснив експерт.

Серед виявлених гострих проблем О.ЛАДИГІН виділив відсутність на упаковках продуктів зазначення, що це саме «дитяче харчування». «Про те, що продукт є харчуванням для малюків, свідчить спеціальне зазначення на упаковці, в якому вказано вік дитини, з якого можливе вживання. Не всі протестовані продукти містили подібні зазначення, хоча при цьому вони стилізовані саме як продукт для малюків. Особливі вимоги до сировини, технології, виробництва забезпечує реєстрація продукту Мінохоронздоров`я України як «дитяче харчування». Така реєстрація дає право писати на упаковці «Дитяче харчування» і є гарантією спеціалізованості та адаптованості для споживання дітьми до 3-х років. Ця проблема достатньо серйозна й вимагає свого вирішення», - сказав О.ЛАДИГІН.

При цьому він також зазначив відсутність необхідної інформації про продукцію дитячого харчування у вітчизняних педіатрів. «Лікарі часто не знають, які продукти мають сертифікат дитячого харчування та який їх реальний склад», - констатував експерт.

Конкретні результати тестування основних видів дитячого харчування представив президент Науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз «Тест» Валентин БЕЗРУКИЙ: «Перша категорія продуктів найбільш дитяча – молочні суміші. Для багатьох малюків – це основна їжа. Й тут особливо важлива збалансованість і повноцінність складу. Особливих відхилень за вмістом вітамінів і мінералів у молочних сумішах виявлено не було. Як не було претензій і за вмістом білка. Зате відповідь на запитання, що особливо хвилює мам: «чи є в сумішах ГМО?» - піднесла неприємний сюрприз. У одній із сумішей було виявлено 0,1% ГМО-сої, хоча на етикетці цього продукту красується напис «виготовлено на основі негенномодифікованого білка сої».

Друга категорія, зазначив В.БЕЗРУКИЙ, – те, без чого неможливо уявити раціон дитини: яблучні соки. «Всі ми хочемо, щоб сік був не гіршим, а то й кращим за початкові фрукти за «корисністю» – вмістом вітамінів і мінеральних речовин. Від дитячих соків ми чекаємо ще й натуральності, адже організм малюка ще не пристосований до різних негативних чинників і до різноманіття харчових добавок. У цій категорії ми додатково провели ідентифікацію соку – на яблучній основі він зроблений чи ні. Те, що всі протестовані яблучні соки мають яблучне походження, радує. Але при цьому частина з них не натуральні, а відновлені соки. Є нектари, які прикриваються назвою «сік». Крім того, з порцією соку малюк може одержати не очікуваний заряд вітаміну С, а не такий вже й нешкідливий натрій», - сказав експерт.

Наступна категорія – дитяче молоко, яке рекомендують виробники дітям із 6 або 8 місяців, причому один зі зразків – у сухому вигляді, зазначив В.БЕЗРУКИЙ. За його словами, «із специфічних показників для цієї категорії ми провели ідентифікацію жиру – перевірили, чи не додають виробники в молоко рослинні жири. Наявність рослинних жирів була виявлена тільки в сухому молоці». Здивував, сказав експерт, і дуже високий вміст заліза в молоці. «Залізо, звичайно, елемент дуже корисний. Але звідки його стільки в молоці, якщо в складі про його внесення до продукту нічого не сказано, залишається загадкою», - зазначив В.БЕЗРУКИЙ.

Четверта категорія, повідомив він, включає полуничні йогурти. За його словами, на відміну від молочних сумішей, на яких завжди вказують рекомендований вік, на більшості йогуртів таких позначок немає. Тим часом, звернув увагу експерт, це забезпечення відповідних вимог до сировини, виробництва і самого продукту. «В результаті дослідження виявилось, що не всі йогурти можуть змагатися з молоком у вмісті вітамінів і мінералів, не всі з них «живі» і не всі містять той самий фрукт або ягоду, яка красується на етикетці, закликаючи зробити покупку», - констатував В.БЕЗРУКИЙ.

«Цим тестом ми хотіли звернути увагу на низку проблем, що зустрічаються в дитячому харчуванні. В результаті одержано питань більше, ніж відповідей. Тому ми плануємо продовжувати дослідження проблем дитячого харчування в нашій країні. Вводитимемо нові показники, інші продукти, вивчатимемо ситуацію із забезпеченням харчуванням дошкільних установ і шкіл, моніторити ефективність діяльності відповідних державних структур», - зазначив О.ЛАДИГІН.

При цьому організатори дослідження закликали виробників заради здоров`я дітей випускати натуральні продукти: більше натуральних соків, йогуртів зі справжньою полуницею, молочних сумішей без ГМО.