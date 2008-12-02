«Алею пам`яті» закладуть на місці масових поховань воїнів в Армянську

5 грудня кримські лісоводи закладуть «Алею пам`яті» в Армянську, на місці масових поховань полеглих воїнів.

Акція проводиться за підтримки Армянської міської ради.

Крім того, повідомляє прес-секретар Рескомітету АРК з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ, в Армянську проведуть озеленення території, прилеглої до історичних пам`ятників на меморіальному комплексі «Турецький (Перекопський) вал». У благоустрої цього об`єкту візьмуть участь керівники і фахівці Рескомлісу АРК, співробітники держлісгоспів, представники мерії Армянська, громадськість. До участі також запрошені члени Президії Верховної Ради і Ради міністрів АРК.

Нагадаємо, громадські акції, що проводяться державними лісогосподарськими підприємствами Криму, будуть профінансовані за рахунок добродійних засобів, що поступили від екологічного телемарафону «Подаруй життя лісу».