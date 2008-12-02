«Алею пам`яті» закладуть на місці масових поховань воїнів в Армянську

18:00, 02 грудня 2008
Крым
0 0

Рескомліс збирає чиновників на акцію

5 грудня кримські лісоводи закладуть «Алею пам`яті» в Армянську, на місці масових поховань полеглих воїнів.

Акція проводиться за підтримки Армянської міської ради.

Крім того, повідомляє прес-секретар Рескомітету АРК з лісового і мисливського господарства Максим ГОЛОВАНЬ, в Армянську проведуть озеленення території, прилеглої до історичних пам`ятників на меморіальному комплексі «Турецький (Перекопський) вал». У благоустрої цього об`єкту візьмуть участь керівники і фахівці Рескомлісу АРК, співробітники держлісгоспів, представники мерії Армянська, громадськість. До участі також запрошені члени Президії Верховної Ради і Ради міністрів АРК.

Нагадаємо, громадські акції, що проводяться державними лісогосподарськими підприємствами Криму, будуть профінансовані за рахунок добродійних засобів, що поступили від екологічного телемарафону «Подаруй життя лісу».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter